Гинцбург заявил о хорошо подготовленной армии «охотников за микробами» среди российских ученых

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12 июня 2021, 14:28 Источник: ТАСС

медик, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российские учёные имеют большой опыт и знания для борьбы с патогенными организмами и создания эффективных вакцин.

«… мы очень эффективно защищаем от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим. И победим, потому что наша страна располагает самой эффективной и наиболее хорошо подготовленной армией "охотников за микробами", которая может защитить как свою страну, так и весь мир», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что российские ученые способны создавать «эффективные и безопасные, защищающие на долгие годы вакцинные препараты».

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медики стали замечать проблемы в лечений осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, из-за ее мутации за последние полтора года.

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