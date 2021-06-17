Разработчики «Спутника V» планируют представить препарат против «индийского штамма»
17 июня 2021, 17:45
Разработчики вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» намерены представить препарат от «индийского штамма». Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте создателей сыворотки.
Ученые уточнили, что это будет так называемая «бустерная прививка» - дополнительная доза к уже введенной вакцине, которая усиливает ее эффект. Они считают, что «будущее» за «коктейлями» - комбинациями различных препаратов. Кроме того, разработчики предлагают всем производителям вакцин использовать их «укол против мутаций коронавируса».
Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала рвоту, тошноту и потерю слуха симптомами «индийского штамма» коронавируса.
Врачи считают, что третья волна объясняется распространением агрессивного штамма COVID-19.
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