В России распространяется индийский штамм коронавируса

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17 июня 2021, 11:12

Ожидания экспертов по улучшению экономики России могут не оправдаться. В стране наблюдается рост заболеваемости, что привело к новым ограничениям. Врачи говорят, что третья волна объясняется распространением агрессивного штамма коронавируса.



В настоящее время в стране «свирепствует» не только уханьский штамм вируса, но и индийский вариант. В Индии вирус также распространялся с высокой скоростью, из-за чего госпитали перегружены по сей день.



Власти столицы, Московской и Кемеровской областей проводят обязательную вакцинацию работников сферы услуг. Но прививка защитит не сразу. Даже если поставить первый компонент в июне, эффект от препарата можно будет получить только в августе с учётом второй дозы. Правительство не планирует проводить обязательную вакцинацию всех граждан страны. Решения будут приниматься ситуативно. Российские чиновники считают, что им удалось справиться с пандемией оперативнее Запада. При этом в стране не вводилось серьёзных локдаунов. Но пресловутый «Спутник V» до сих пор не признан на Западе. Привитым им нельзя вьехать, к примеру, ни в Испанию, ни на Украину.





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