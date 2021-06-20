Метеоролог Вильфанд: «супержаркая» погода продержится в Московском регионе до конца следующей недели

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20 июня 2021, 08:52 Источник: ТАСС

Москва, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/ globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, на какой период в Московском регионе задержится «аномальная жара». По его словам, отметки термометров будут достигать 35 градусов.

«Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары», - пояснил он.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 20 июня, воздух прогреется до 30-32 градусов, в понедельник – до 31-33 градусов, во вторник – до 33-35 градусов. Он добавил, что такая погода сохранится до субботы, 26 июня. Метеоролог отметил, что температурных фон превышает норму на 7-9 градусов.

«Температура будет близка к рекордным значениям. Каждый день можно ожидать рекорды. Например, 20 июня рекордное значение 31,1 градусов … мы прогнозируем, что будет 33-35 градусов. Очень высокая температура, это опасно, волна тепла», - резюмировал эксперт.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о 33-градусной жаре на следующей неделе.

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