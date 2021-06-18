Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о 33-градусной жаре на следующей неделе

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18 июня 2021, 11:35 Источник: RT

пара, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей и гостей столицы на следующей неделе. По ее словам, температура воздуха может достичь рекордных показателей.

«В выходные дни ожидается +30…+32 °С. Погода будет солнечной, без осадков», - пояснила она RT.

Позднякова отметила, что метеозависимые люди испытают дискомфорт, поскольку температура воздуха будет на 5 – 6 градусов выше климатической нормы. Она добавила, что для города температура выше 25 градусов уже считается некомфортной. Метеоролог уточнила, что в начале следующей недели ожидается до +33.

«Небольшое понижение температуры и кратковременные дожди в Москве возможны только в середине недели, 23 июня», - заключила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал москвичам тридцатиградусную жару во второй половине июня.

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