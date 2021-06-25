В России выявили 20 393 новых случая заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2021, 11:42

пробирка, pixabay.com

В России за минувшие сутки зарегистрировали 20 393 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В четверг прирост зараженных в стране составил 20 182.

За прошедшие 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 3 120 (15,3%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 409 088 случаев заболевания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости