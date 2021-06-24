Главный санитарный врач Москвы подписала постановление о вакцинации работников сферы доставки

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди сотрудников сферы доставки. Соответствующий документ опубликован на сайте столичного Роспотребнадзора.
«Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 N9 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: «доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», - говорится в тексте.
Ранее Роспотребнадзор перечислил категории граждан, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье.
Оперативный штаб в Москве объяснил порядок отстранения от работы непривитых сотрудников.
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