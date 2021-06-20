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В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили случаи заболевания коронавирусом после вакцинации

, 13:43 Источник: РИА Новости

В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили случаи заболевания коронавирусом после вакцинации
медик, фото: pixels.com

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что единицы попадают в больницы с повторным заражением новой коронавирусной инфекцией после прививки. Отмечается, что в основном это пациенты с незавершенным курсом вакцинации.

«Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов», - пояснили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные врачи выявили повторные случаи заражения коронавирусом. Он назвал одной из причин такого явления особенности «индийского штамма».

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