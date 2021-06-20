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Собянин сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом после вакцинации

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Собянин сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом после вакцинации
человек в маске, фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные врачи выявили повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе у вакцинированных ранее пациентов.

«… мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин назвал одной из причин такого явления особенности «индийского штамма». Он напомнил, что в отличие от «уханьского штамма», для защиты от нового варианта вируса иммунитета должен быть в два раза выше.

Ранее Собянин, говоря о текущей ситуацию с распространением коронавируса в столице, заявил, что заразившиеся носят не «уханьский штамм», а другой вариант вируса – «более агрессивный».

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