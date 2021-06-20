Аргументы Недели Общество 13+

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

, 10:38

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму
Ялта, фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на полуострове из-за подтоплений столько воды, «что власти даже не знают, что с ней делать».

«Это маразм, я думаю, не стоит обращать внимания … Сами сделать ничего не могут, вы поймите, это же бессильное такое злорадство. Вот и все», - высказал глава Крыма в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Аксенов добавил, что это обычная практика украинских политиков – «радоваться по поводу любого несчастного случая, любого события, которые происходит в негативном ключе на территории российского Крыма».

Напомним, что сильные дожди обрушились на Ялту, Алушту, Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Керчь. По прогнозам, только в Ялте в течение дня 18 июня  выпало 135 мм осадков - три месячных нормы. 

Глава ялтинской администрации Янина Павленко назвала количество пострадавших и пропавших без вести из-за подтопления. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Аксенов назвал «бессильным злорадством» шутку представителя СНБО о подтоплениях в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на полуострове из-за подтоплений столько воды, «что власти даже не знают, что с ней делать».

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Происшествия

В мире

Общество

Общество

Происшествия