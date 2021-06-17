Видео, как глава Крыма Сергей Аксёнов на лодке передвигается по залитому дождём городу Керчь, попало в сеть

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17 июня 2021, 11:42 Источник: ТАСС

Сергей Аксёнов, кадр видео

Глава Крыма Сергей Аксёнов в четверг прибыл в Керчь и перемещается по затопленному ночным мощным ливнем городу на надувной лодке. Видеозапись перемещения Аксёнова по Керчи на лодке в сети опубликовал телеканал "Крым-24".

На видео запечатлены сотрудники МЧС, вплавь сопровождающие лодку с главой региона. "Такая обстановка. Иначе нельзя передвигаться. Сейчас в Керчь прибывают силы и средства МЧС и профильных ведомств", - рассказал советник Сергея Аксёнова Олег Крючков.

В аккаунте главы Крыма в соцсети Вконтакте написано: "В Керчи, Ленинском и Кировском районах выпал аномальный уровень осадков. Самая непростая ситуация сложилась в Керчи".

По словам Аксёнова, "посетили больницу, где затоплены цокольные этажи, также затоплено много жилых помещений, коммерческих объектов, автомобилей". Он пообещал в течение дня посетить все подтопленные районы лично.

"Принимаем все необходимые меры для оперативной помощи людям, своевременной эвакуации из пострадавших районов, дальнейшей компенсации потерь. Все необходимые меры для ликвидации последствий затопления будут приняты в полном объеме, никто без помощи не останется", - написал глава Крыма.

"Это природная катастрофа, но уверен, что общими усилиями удастся справиться с этой бедой", - заключил Аксёнов.

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