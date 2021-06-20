Глава администрации Ялты сообщила о 24 пострадавших и двух пропавших без вести после подтопления

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20 июня 2021, 10:00

подтопление, фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Глава ялтинской администрации Янина Павленко сообщила, что увеличилось число пострадавших и пропавших без вести людей после подтопления из-за мощных ливней, обрушившихся накануне на город.

«24 пострадавших, двое пропавших без вести и один погибший. Туристов нет, и травмы легкие все», - уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Ялте из-за подтоплений погиб 26-летний мужчина. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что молодого человека «унесло потоком».

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что ливень нанес городу катастрофический ущерб, некоторые жители полностью лишились своего имущества. Вода была на улицах, в магазинах и отелях.

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