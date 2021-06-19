Жители Ялты рассказали, что из-за затопившего город ливня добирались домой с «потерями»

Обрушившийся на Ялту ливень нанес городу катастрофический ущерб. Некоторые люди полностью лишились собственного имущества. Ранее об этом заявлял глава Крыма Сергей Аксёнов.
По словам одной из жительниц Ялты, в ночь на 18 июня и днем этого числа наблюдался очень сильный ливень. Во время стихии она работала в магазине, расположенном в районе Графского проезда. Она отметила, что повсюду была вода на улицах. Ее можно было наблюдать и в отелях, и в магазинах. Женщина назвала произошедшее ужасом, ведь воды было по пояс.
Она подчеркнула, что домой добиралась с "потерями". Женщина добавила: “Обувь потеряли – потому что засасывает”.
По словам еще одного жителя Ялты, в детстве ему приходилось наблюдать подобную стихию, однако тогда воды было значительно меньше. Пожилой мужчина сообщил, что с таким ливнем в своей жизни не сталкивался.
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