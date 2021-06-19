Жители Ялты рассказали, что из-за затопившего город ливня добирались домой с «потерями»

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19 июня 2021, 22:39 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Обрушившийся на Ялту ливень нанес городу катастрофический ущерб. Некоторые люди полностью лишились собственного имущества. Ранее об этом заявлял глава Крыма Сергей Аксёнов.

По словам одной из жительниц Ялты, в ночь на 18 июня и днем этого числа наблюдался очень сильный ливень. Во время стихии она работала в магазине, расположенном в районе Графского проезда. Она отметила, что повсюду была вода на улицах. Ее можно было наблюдать и в отелях, и в магазинах. Женщина назвала произошедшее ужасом, ведь воды было по пояс.

Она подчеркнула, что домой добиралась с "потерями". Женщина добавила: “Обувь потеряли – потому что засасывает”.

По словам еще одного жителя Ялты, в детстве ему приходилось наблюдать подобную стихию, однако тогда воды было значительно меньше. Пожилой мужчина сообщил, что с таким ливнем в своей жизни не сталкивался.

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