Аргументы Недели Общество 13+

В Ялте из-за подтоплений погиб 26-летний мужчина

, 17:56

В Ялте из-за подтоплений погиб 26-летний мужчина
фото: vk.com/mchs_crimea
В Ялте из-за подтоплений погиб 26-летний мужчина. О гибели одного человека в Крыму из-за мощных дождей сообщили власти региона.  Советник главы Крыма Олег Крючков в пятницу написал в информационной группе СМИ Крыма в Telegram, что  "в Ялте погибший, 1995 года рождения". Как уточнил Крючков, мужчину "унесло потоком".
Циклон прошёл над Крымом в ночь на четверг. На полуостров обрушился ливень и штормовой ветер.
Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке Крымского полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов перемещался по Керчи на надувной лодке. В Керчи и ближайших населенных пунктах подтоплены около 350 домов. Спасатели МЧС  эвакуировали почти 1,4 тысячи человек. Были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением, со связью.
На Южном берегу Крыма в ночь на пятницу залило Ялту. Здесь  выпало более 135 мм осадков.  Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что подобное ранее было в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков, - передает ТАСС.
В Ялте реки вышли из берегов. На некоторых улицах воды - по пояс. Потоки воды сносят припаркованные автомобили. Движение общественного транспорта приостанавливалось. Въезд в Ялту закрыт. По обновленным данным спасателей, подтоплены около 60 частных домов и подвалы 24 многоквартирных домов.
В Ялте пострадали восемь человек. Отключено централизованное водоснабжение. 
В Крыму объявлен режим ЧС регионального масштаба. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

Кремль переадресовал вопрос о сроках открытия авиасообщения с Турцией в оперштаб

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами, что решение о сроках возобновления авиасообщения с Турцией принимают в оперштабе правительства. Песков уточнил, что данный вопрос "не для Кремля". Ранее осведомленные источники сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа сейчас изучает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

Общество

Общество

Политика

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире