В Ялте из-за подтоплений погиб 26-летний мужчина. О гибели одного человека в Крыму из-за мощных дождей сообщили власти региона. Советник главы Крыма Олег Крючков в пятницу написал в информационной группе СМИ Крыма в Telegram, что "в Ялте погибший, 1995 года рождения". Как уточнил Крючков, мужчину "унесло потоком".
Циклон прошёл над Крымом в ночь на четверг. На полуостров обрушился ливень и штормовой ветер.
Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке Крымского полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов перемещался по Керчи на надувной лодке. В Керчи и ближайших населенных пунктах подтоплены около 350 домов. Спасатели МЧС эвакуировали почти 1,4 тысячи человек. Были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением, со связью.
На Южном берегу Крыма в ночь на пятницу залило Ялту. Здесь выпало более 135 мм осадков. Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что подобное ранее было в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков, - передает ТАСС.
В Ялте реки вышли из берегов. На некоторых улицах воды - по пояс. Потоки воды сносят припаркованные автомобили. Движение общественного транспорта приостанавливалось. Въезд в Ялту закрыт. По обновленным данным спасателей, подтоплены около 60 частных домов и подвалы 24 многоквартирных домов.
В Ялте пострадали восемь человек. Отключено централизованное водоснабжение.
В Крыму объявлен режим ЧС регионального масштаба.
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