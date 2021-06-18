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18 июня 2021, 17:56

фото: vk.com/mchs_crimea

В Ялте из-за подтоплений погиб 26-летний мужчина. О гибели одного человека в Крыму из-за мощных дождей сообщили власти региона. Советник главы Крыма Олег Крючков в пятницу написал в информационной группе СМИ Крыма в Telegram, что "в Ялте погибший, 1995 года рождения". Как уточнил Крючков, мужчину "унесло потоком".

Циклон прошёл над Крымом в ночь на четверг. На полуостров обрушился ливень и штормовой ветер.

Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке Крымского полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов перемещался по Керчи на надувной лодке. В Керчи и ближайших населенных пунктах подтоплены около 350 домов. Спасатели МЧС эвакуировали почти 1,4 тысячи человек. Были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением, со связью.

На Южном берегу Крыма в ночь на пятницу залило Ялту. Здесь выпало более 135 мм осадков. Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что подобное ранее было в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков, - передает ТАСС.

В Ялте реки вышли из берегов. На некоторых улицах воды - по пояс. Потоки воды сносят припаркованные автомобили. Движение общественного транспорта приостанавливалось. Въезд в Ялту закрыт. По обновленным данным спасателей, подтоплены около 60 частных домов и подвалы 24 многоквартирных домов.

В Ялте пострадали восемь человек. Отключено централизованное водоснабжение.

В Крыму объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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