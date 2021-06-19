Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
19 июня 2021, 19:07Источник:
РИА Новости
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала. Детский омбудсмен убеждена, что не только маткапитал должен расти,но и его формы должны расширяться.
Анна Кузнецова - сама многодетная мама, у неё семеро детей. Общественный деятель заявила, что «очень важно уважительно относиться к труду родителей, например годы, которые папа и мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже». По мнению омбудсмена «это было бы очень важно для многодетной семьи, но эта мера поддержки может быть также актуальной для многих семей».
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко ранее выдвинул идею ввести отцовский капитал. Он обратился со своим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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