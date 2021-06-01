Общественник Рыбальченко предложил ввести отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей

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1 июня 2021, 09:06 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тысячи рублей.

Свою инициативу общественник Рыбальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей в кабмине социальную сферу.

В обращении отмечается, что "по итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография".

В новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей. Успешный опыт в Сахалинской области, в этом регионе доля инвестиций на помощь многодетным семьям составляет более 40% от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее 8% от всех инвестиций. По мнению Рыбальченко, этого недостаточно.

Отцовский капитал в размере федерального маткапитала 639,4 тысячи рублей общественники предложили предоставлять при рождении трех и более детей в одной семье.

Рыбальченко предложил ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Также предложено изменить налоговую систему для многодетных родителей. Семья с пятью детьми не должна платить налогов.

Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, ...снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть господдержку семейного отдыха многодетных семей до 50%.

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