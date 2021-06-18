В Ялте отключают воду из-за сильных подтоплений на улицах города

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18 июня 2021, 14:52 Источник: РИА Новости

Ялта, фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что местные власти приняли решение отключить водоснабжение в городе из-за сильных подтоплений на улицах города. На популярном крымском курорте ввели режим ЧС.

Павленко призвала местных жителей сделать запасы воды. Причиной такого решения стало схождение селевых потоков, которое повлияло на качество очистки дорог. О сроках возобновления подачи воды пока не сообщается.

Отмечается, что в Ялте не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП, света нет у 2,7 тысячи человек. В город направили военных и технику для помощи в борьбе с последствиями непогоды.

Ранее сообщалось, что въезд в Ялту временно перекрыт из-за подтоплений на улицах. В эти дни над Крымом проходит мощный циклон. Сильные дожди обрушились на Ялту, Алушту, Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Керчь. Количество выпавших осадков превышает месячную норму.

Власти Крыма запросят помощь федерального центра для компенсации ущерба от ливней.

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