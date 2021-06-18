Глава администрации Ялты сообщила, что въезд в город временно перекрыт из-за подтоплений

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18 июня 2021, 12:49 Источник: РИА Новости

Ялта, фото: pixabay.com

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что въезд в город временно перекрыт из-за подтоплений на улицах. По ее словам, поток воды, вышедших из берегов рек, сносит людей и машины.

«В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей, слава богу, нет жертв. Прошу максимально всех оставаться дома», - пояснила она.

Янина отметила, что центральная часть города полностью перекрыта. Она уточнила, что закрыт въезд в город в районе кинотеатра «Октябрь» для расчистки дороги от сели. Глава администрации добавила, что в Ялте уже развернуты три пункта обогрева, куда эвакуируют людей с подтопленных территорий. В городе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в эти дни над Крымом проходит мощный циклон. Сильные дожди обрушились на Ялту, Алушту, Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Керчь. Количество выпавших за 11 часов осадков в Ялте составляет более 90 мм.

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