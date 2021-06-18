Глава администрации Ялты сообщила о подтоплениях на улицах города из-за сильных дождей

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что река Водопадная вышла из берегов после продолжительных дождей. Теперь в городе остаются подтопленными некоторые улицы.
«Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная … по улице Пушкинской течет как по реке. Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», - пояснила она.
Павленко призывает местных жителей и туристов оставаться в жилых помещениях. Она добавила, что на трассе в Алупке сошел сель, есть точечные подтопления подвалов.
Кроме того, в крымском Гидрометцентре уточнили, что с полуночи до шести утра в Ялте выпало 42 миллиметра осадков, на Ай-Петри - 84 миллиметра осадков - больше месячной нормы.
Отмечается, что в эти дни над Крымом проходит мощный циклон. Сильные дожди обрушились на Ялту, Алушту, Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Керчь. По прогнозам, они завершатся во второй половине пятницы, 18 июня.
Ранее СМИ опубликовали кадры, как глава Крыма Сергей Аксёнов перемещается по залитому дождём городу Керчь на надувной лодке. Позже он прокомментировал опубликованное в Сети видео.
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