Глава Крыма объяснил сопровождение сотрудниками МЧС своей лодки в подтопленной Керчи

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17 июня 2021, 15:38 Источник: c-inform.info

Сергей Аксёнов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал опубликованное в Сети видео, на кадрах которого его лодку в подтопленных районах Керчи, сопровождают сотрудники МЧС. Отмечается, что минувшей ночью на город обрушился мощный ливень.

«В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения», - пояснил он.

Аксёнов призвал перестать «паразитировать» на этой ситуации. Он добавил, что в следующий раз будет возить с собой гидрокостюм, чтобы не ждать час-полтора пока найдут его размер. Также глава Крыма поблагодарил спасателей за работу в экстренных условиях.

«В тех местах, где более двух метров (уровень воды), и говорят, что плавают сегодня все утро. Все мужественно выполняли свои задачи. Если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то хорошо, в следующий раз буду возить с собой», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Аксенов посетил больницу, где затоплены цокольные этажи. Кроме того, в Керчи «затоплено много жилых помещений, коммерческих объектов, автомобилей». Глава Крыма намерен в течение дня посетить все подтопленные районы лично.

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