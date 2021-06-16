Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации против коронавируса на фоне приказов Роспотребнадзора по Москве и области

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16 июня 2021, 13:38 Источник: РИА Новости

шприц, фото: JB Autissier via www.imago-images.de/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в Москве и Московской области среди сотрудников ряда предприятий.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», - пояснил он, отвечая на вопрос, планируется ли вводить обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции на территории всей России.

Ранее Главные санитарные врачи по Москве и области подписали постановления об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников.

Роспотребнадзор перечислил категории граждан, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье.

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