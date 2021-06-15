Общественный деятель Татьяна Буцкая предложила выплачивать миллион рублей семье при рождении третьего ребёнка

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15 июня 2021, 08:12 Источник: URA.RU

Татьяна Буцкая, фото: vk.com/sovetmaterey

При рождении третьего ребенка семье нужно выдавать по одному миллиону рублей. Эта мера, как полагает лидер общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, частично поможет решить демографические проблемы в России.

Как отметила Буцкая, семейный капитал в размере одного миллиона рублей, конечно, не решит всех проблем, но станет каким-то небольшим подспорьем для решения демографической проблемы в стране, - сообщает URA.RU.

По словам лидера «Совета Матерей», люди боятся планировать большую семью, поскольку у них нет уверенности в завтрашнем дне, нет работы, нет квартиры. «А женщины нередко говорят, что не от кого рожать. Мужчины боятся сегодня брать на себя ответственность за создание семьи», — рассказала Буцкая.

Общественный деятель убеждена, что для семей в России нужно создать условия для горизонтов планирования, чтобы родившие двоих детей, могли бы планировать третьего.

По мнению Буцкой, при рождении третьего ребенка нужна особая поддержка, нужно, чтобы выдавалось социальное жилье, чтобы у людей была уверенность - крыша над головой будет.

В Госдуме ранее предложили отменить материнский капитал для состоятельных россиян. Материнский капитал (семейный) смогут получать отцы-одиночки, воспитывающие детей, рождённых после 1 января 2007 года.

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