Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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12 июня 2021, 14:57

Лариса Шойгу, фото: сайт Госдумы РФ

В субботу, 12 июня, в Москве прошла церемония прощания с депутатом Госдумы, старшей сестрой министра обороны России Ларисой Шойгу. Политик скончалась в возрасте 68 лет в результате инсульта.

В траурном мероприятии приняли участие коллеги Ларисы Шойгу, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Володин отметил, что Шойгу была «отзывчивым» и «добрым» человеком. По его словам, депутат помогала всем, кто нуждался в поддержке.

В пресс-службе ГД уточнили, что Лариса Шойгу умерла после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Ранее депутаты Госдумы выразили соболезнования в связи со смертью политика. О смерти Ларисы Шойгу в четверг, 10 июня, сообщил Сергей Неверов.

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