Депутат Лариса Кармазина назвала причину смерти Ларисы Шойгу

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10 июня 2021, 17:56 Источник: радио Sputnik

Лариса Шойгу, фото: Russian State Duma/Globallookpress.com

Заместитель главы фракции ЕР и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина назвала причину смерти родной сестры министра обороны России Ларисы Шойгу. Депутат ГД скончалась в возрасте 68 лет.

«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса … Больше нет слов», - пояснила она.

Кармазина добавила, что они работали несколько созывов вместе с Ларисой Шойгу.

Ранее депутаты Госдумы выразили соболезнования в связи со смертью парламентария. Добрые слова в адрес умершей сказали Вячеслав Володин, Петр Толстой и Сергей Неверов. Именно он сообщил о смерти Ларисы Шойгу в четверг, 10 июня.

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