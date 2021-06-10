Депутат Лариса Кармазина назвала причину смерти Ларисы Шойгу

Заместитель главы фракции ЕР и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина назвала причину смерти родной сестры министра обороны России Ларисы Шойгу. Депутат ГД скончалась в возрасте 68 лет.
«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса … Больше нет слов», - пояснила она.
Кармазина добавила, что они работали несколько созывов вместе с Ларисой Шойгу.
Ранее депутаты Госдумы выразили соболезнования в связи со смертью парламентария. Добрые слова в адрес умершей сказали Вячеслав Володин, Петр Толстой и Сергей Неверов. Именно он сообщил о смерти Ларисы Шойгу в четверг, 10 июня.
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