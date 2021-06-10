Депутаты Госдумы выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

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10 июня 2021, 15:07 Источник: РИА Новости

Сергей Неверов, фото: Yevgeny Philippov, globallookpress.com

Депутаты Госдумы сегодня выражают соболезнования в связи со смертью парламентария Ларисы Шойгу.

Об уходе депутата Госдумы сообщил в четверг руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергей Неверов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Шойгу. По словам Володина, Лариса Кужугетовна "была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке". Она "профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами".

Сергей Неверов написал в соцсети о Ларисе Шойгу: "Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной думе", "Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности".

Петр Толстой написал в своем Telegram-канале: "Лариса Кужугетовна Шойгу – светлый и неравнодушный человек, со строгими принципами и твердыми убеждениями. Яркая, талантливая и чуткая, она никогда не проходила мимо человеческого несчастья, всегда старалась помочь".

Ларисе Шойгу было 68 лет. Она скончалась от инсульта, ставшего осложнением коронавирусной инфекции. По словам замглавы фракции "Единой России" Ларисы Кармазиной, причиной смерти Ларисы Шойгу стал инсульт.

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