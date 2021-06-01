КП: Могила Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище выглядит заброшенной

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1 июня 2021, 10:01 Источник: Комсомольская правда

Михаил Жванецкий, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Могила писателя-сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище в Москве выглядит заброшенной.

Знаменитый сатирик умер 6 ноября 2020 года. Жванецкому было 86 лет.

Его похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Могила Жванецкого - рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова.

Сейчас могила писателя-сатирика выглядит скромной и неухоженной. Не установлены ни крест, ни оградка. Ухаживает за могилой Жванецкого работник кладбища. Цветы на погост приносят многочисленные поклонники.

Михаил Жванецкий оставил после себя не только огромное культурное наследие и многомиллионное состояние. Артист является многодетным отцом - сын Дмитрий и пятеро внебрачных детей.

Жванецкий ушёл, не оставив учеников, и так и не объяснив, откуда он такой выискался

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