КП: Могила Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище выглядит заброшенной

Могила писателя-сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище в Москве выглядит заброшенной. Знаменитый сатирик умер 6 ноября 2020 года. Жванецкому было 86 лет.
Его похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Могила Жванецкого - рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова.
Сейчас могила писателя-сатирика выглядит скромной и неухоженной. Не установлены ни крест, ни оградка. Ухаживает за могилой Жванецкого работник кладбища. Цветы на погост приносят многочисленные поклонники.
Михаил Жванецкий оставил после себя не только огромное культурное наследие и многомиллионное состояние. Артист является многодетным отцом - сын Дмитрий и пятеро внебрачных детей.
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