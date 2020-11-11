Жванецкий ушёл, не оставив учеников, и так и не объяснив, откуда он такой выискался

Аргументы Недели → Культура 13+

11 ноября 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Pravda Komsomolskaya

Его диагностики обществу будет очень не хватать.



Ушёл Михаил Жванецкий. Нет смысла спорить, был ли он гением. Попробуйте спросить всезнающий «Гугл», кого из артистов называли «новым Жванецким». Таких людей нет. Есть сотни «новых Элвисов», «новых Феллини», «новых Пелевиных», «новых Месси». Никто из начинающих сатириков даже не попытался помериться талантами на его поле.



Маркировать Жванецкого писателем-сатириком – всё равно что Высоцкого – поэтом-песенником. Он был явлением, корни которого где-то в одесском порту, а попытки возвести его творческую генеалогию к Бабелю и Катаеву выглядят натужными. Это мы здесь рождаемся, чтобы добиться успеха. А у него там одно неловкое движение – и вы отец. Он считался писателем, которого трудно читать глазами, – поэтому у его книг были не самые крутые тиражи. Но он обращался со словом на уровне Пушкина – только совсем в другой манере.



Он по жизни не спешил и, кажется, на сцене всегда стоял лысоватым и не первой молодости. Но под глубинный народ не подстраивался – уважал свой талант. Ведь свобода – это когда живёшь от себя, не пытаясь обязательно залезть на очередную гору. Как выразился Леонид Парфёнов, кафкианство позднего брежневского застоя Жванецкий передал доходчивее всех – и это был пограничный жанр. Прямой антисоветчины нет, но её чувствуешь кожей. Настолько словоцентричным можно стать только в тоталитарной стране.



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