Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

Новодевичье кладбище находится в Лужниках. Если идти к нему от набережной, то нужно миновать небольшой и очень уютный парк «Новодевичьи пруды», обогнуть могучие монастырские стены и войти через главный вход. Спецкор «АН» Александр Саргин вошел и начал фотографировать.
Не нам судить об ухоженности или неухоженности могил. Чьи-то родственники, возможно, еще не приняли решение о том, каким будет памятник, кто-то, может, вообще не является сторонником больших и нередко вычурных постаментов, кому-то банально некогда, тем более что «бизнес рулит», а вот на могилу великой певицы Елены Образцовой в минувшее воскресенье пришел священник и сотворил молитву поминовения усопших, а уж это точно ничуть не хуже наличия на месте погребения человека странных и подчас аляповатых монументов…
Могила Елены Васильевны Образцовой
Юрий Лужков в отличие от некоторых назначенцев был далеко не последним человеком в нашем государстве
Артиста Табакова некоторые женщины вспоминают и сейчас
Дочь актера Дурова похоронена рядом с отцом
Место захоронения Василия Ланового
Скромный памятник на могиле Леонида Броневого
Здесь покоится несравненная Элина Быстрицкая
Могила режиссера Галины Волчек, похоже, в стадии оформления
Людмила Гурченко была популярной актрисой
Сатирик Жванецкий покоится здесь
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