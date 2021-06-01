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Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

, 11:35

Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил
Фото: Александр Саргин

Новодевичье кладбище находится в Лужниках. Если идти к нему от набережной, то нужно миновать небольшой и очень уютный парк «Новодевичьи пруды», обогнуть могучие монастырские стены и войти через главный вход. Спецкор «АН» Александр Саргин вошел и начал фотографировать.

Не нам судить об ухоженности или неухоженности могил. Чьи-то родственники, возможно, еще не приняли решение о том, каким будет памятник, кто-то, может, вообще не является сторонником больших и нередко вычурных постаментов, кому-то банально некогда, тем более что «бизнес рулит», а вот на могилу великой певицы Елены Образцовой в минувшее воскресенье пришел священник и сотворил молитву поминовения усопших, а уж это точно ничуть не хуже наличия на месте погребения человека странных и подчас аляповатых монументов…

Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

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Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

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Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

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Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

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Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

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Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

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Новодевичье кладбище. Состояние и фото некоторых могил

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