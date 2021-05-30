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Работавший в Кремле французский шеф-повар раскрыл кулинарные предпочтения Путина

, 22:34 Источник: ИноСМИ

Работавший в Кремле французский шеф-повар раскрыл кулинарные предпочтения Путина
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, рассказал о кулинарных предпочтениях президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности, бывшего главы государства, Дмитрия Медведева.

Жером Риго поделился, что Путин предпочитает мясные блюда, а Медведев, который был президентом с 2008 по 2012 год, любит рыбу под кисло-сладким соусом. По его словам, перед началом рабочего дня армейские врачи проверяли все продукты в лаборатории.

«Мне нужно было ждать их разрешения, чтобы накрыть стол для президента под пристальным наблюдением врачей и военных», - отметил шеф-повар.

Кроме того, сейчас уже бывший шеф-повар Кремля готовит в своем ресторане такие русские блюда, как уха, сибирские пельмени из свинины со сметаной, пирожки с грибами и мясом, кулебяку с семгой.

Ранее Жером Риго поделился впечатлениями о русских на банкетах. 

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