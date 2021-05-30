Работавший в Кремле французский шеф-повар рассказал, что его больше всего удивило в русских

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30 мая 2021, 19:50 Источник: ИноСМИ

суп, фото: pixabay.com

Французский шеф-повар Жером Риго, несколько лет проработавший в Кремле, поделился впечатлениями о России. По его словам, взаимодействие с первыми лицами государства предполагает определенный уровень секретности и особые меры предосторожности.

«Русские - очень душевные люди, которые любят часами сидеть за столом. С ними на самом деле возникает чувство общности», - отметил он.

Жером Риго добавил, что наиболее масштабной частью его работы были банкеты на две тысячи гостей. Шеф-повар рассказал, что застолье начиналось с водки, после чего появлялись блюда, которые оставались на столе до самого конца мероприятия. Его удивило, что русские «не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде». Также француза впечатлило, что в качестве первого блюда подают «дымящиеся тарелки с супом», больше всего ему понравилась уха.

При этом он не понимает, почему еще никто не додумался пригласить во Францию российских поваров.

«Большинство из них вышли на высочайший уровень. Здесь все они получили бы одну или две звезды "Мишлен"», - считает шеф-повар.

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