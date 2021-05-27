Юрист Печерей объяснил, почему вакцинация для некоторых людей носит обязательный характер

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27 мая 2021, 08:47 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Antonio Balasco/ globallookpress.com

Медицинский юрист Иван Печерей прокомментировал применение штрафных санкций по отношению к организациям в Якутии, которые не обеспечат вакцинацию своих сотрудников.

«В Национальный календарь прививок вошли медицинские работники и педагоги и некоторые другие профессии. Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия. В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарем прививок», - пояснил он.

Печерей отметил, что вакцинация становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в Национальный календарь прививок. Однако право отказаться от прививки у медработников и педагогов никто не отбирает, уточнил он. Эксперт отметил, что сотрудники могут отказаться от процедуры, но тогда не смогут продолжить свою работу.

К приоритету 1-го уровня в календаре прививок по эпидемическим показаниям относятся работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ, а также лица с хроническими заболеваниями, проживающие в организациях социального обслуживания и жители городов-миллионников. Известно, что вакцина от коронавируса в этот календарь еще не вошла.

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