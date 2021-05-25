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В Якутии на 200 тысяч будут штрафовать организации, которые не проводят вакцинацию своих сотрудников

, 11:40

В Якутии на 200 тысяч будут штрафовать организации, которые не проводят вакцинацию своих сотрудников
Фото: кадр из фильма

Власти Якутии легко и просто решили задачу вакцинации. Теперь всем работодателям, не обеспечивающим вакцинацию своих сотрудников, придется заплатить штраф.

«Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества», — сообщает пресс-служба правительства Якутии. Глава республики Айсен Николаев потребовал увеличить темпы вакцинации по всей республике, потому что эпидситуация в республике остается сложной, продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, не уменьшается число тяжелых случаев, не прекращаются летальные исходы.

Размер штрафных санкций для предприятий начинается от 200 тысяч рублей и понятно, что компании вынуждены будут обязать своих сотрудников сделать прививки.  Эти меры, которые называют "принудительной вакцинацией" вызывают серьезное недовольство пользователей сети. 

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