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25 мая 2021, 20:33

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Вакцинация для учителей и врачей может стать обязательной. Во вторник, 25 мая, стало известно о том, что правительство внесло в Государственную думу законопроект о внесении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок.

Если инициатива об обязательной вакцинации будет утверждена законодателями, то это коснётся для представителей социально значимых профессий, в том числе врачей и педагогов. Законопроект вводит изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (157-ФЗ).

Ранее стало известно о постановлении главного санитарного врача Якутии от 19 мая, согласно которому образовательной сферы республики, все привлечённые к организации детского летнего отдыха и те, кто участвует в проведении массовых мероприятий, будут обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Отказавшихся прививаться от ковида могут не допустить на работу. Пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев заявил, что всеобщей обязательной вакцинации в республике не будет.

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