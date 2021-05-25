Аргументы Недели Общество 13+

В ГД внесен законопроект о введении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

, 19:50 Источник: База данных нижней палаты парламента

В ГД внесен законопроект о введении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок
шприц, pixabay.com

Правительство Российской Федерации во вторник, 25 мая, внесло в Государственную думу законопроект о введении прививки против коронавируса нового типа в национальный календарь вакцинации.

Согласно информации, которая содержится в базе данных нижней палаты парламента, вышеуказанным законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и дополненить национальный календарь прививок вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Новосибирскую область поступили первые 3,9 тысячи комплектов вакцины против коронавируса нового типа "КовиВак", разработанной Центром им М.П. Чумакова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Президент Российской Федерации Владимир Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по Западу, высказывавшему свои претензии на Арктический регион. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью