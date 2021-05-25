В ГД внесен законопроект о введении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

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25 мая 2021, 19:50 Источник: База данных нижней палаты парламента

шприц, pixabay.com

Правительство Российской Федерации во вторник, 25 мая, внесло в Государственную думу законопроект о введении прививки против коронавируса нового типа в национальный календарь вакцинации.

Согласно информации, которая содержится в базе данных нижней палаты парламента, вышеуказанным законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и дополненить национальный календарь прививок вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Новосибирскую область поступили первые 3,9 тысячи комплектов вакцины против коронавируса нового типа "КовиВак", разработанной Центром им М.П. Чумакова.

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