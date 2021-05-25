В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак»

Во вторник, 25 мая, стало известно, что в Новосибирскую область поступили первые 3,9 тысячи комплектов вакцины против коронавируса нового типа "КовиВак", разработанной Центром им М.П. Чумакова.
В облправительстве отметили, что в общей сложности в регион к настоящему моменту поступили 353 613 доз препаратов "ГамКовидВак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Подчеркивается, что первая партия препрата "КовиВак" будет распроеделена среди всех медицинских организаций Новосибирской области, где развернуты пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от численности прикрепленного населения.
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