В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак»

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25 мая 2021, 15:14 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Во вторник, 25 мая, стало известно, что в Новосибирскую область поступили первые 3,9 тысячи комплектов вакцины против коронавируса нового типа "КовиВак", разработанной Центром им М.П. Чумакова.

В облправительстве отметили, что в общей сложности в регион к настоящему моменту поступили 353 613 доз препаратов "ГамКовидВак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Подчеркивается, что первая партия препрата "КовиВак" будет распроеделена среди всех медицинских организаций Новосибирской области, где развернуты пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от численности прикрепленного населения.

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