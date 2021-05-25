Захарова заявила о попытках ЕС вести «вакцинные войны» против России
25 мая 2021, 11:41
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в мире ведутся «вакцинные войны», в том числе против РФ. По ее словам, некоторые европейские страны специально критикуют российские препараты.
«Именно страны ЕС заявили, что Россия и Китай якобы ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем, а не в очень хорошем смысле этого слова. Было сказано и про вакцинные войны. Бесконечный поток лжи и дезинформации», - высказала она в эфире YouTube канала «Соловьев Live».
Захарова отметила, что власти некоторых стран ЕС «абсолютно искусственно создают политический ажиотаж» вокруг гуманитарной темы.
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