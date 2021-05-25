Захарова заявила о появлении антироссийских санкций вне зависимости от событий
25 мая 2021, 10:43
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. По ее словам, в Евросоюзе ограничительные меры появляются сами по себе.
«… мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций», - высказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Захарова отметила, что слова «ожидаем», «ожидание» или «ожидать» в такой ситуации употреблять не надо.
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