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Захарова сделала официальное заявление по поводу экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair

, 21:26

Захарова сделала официальное заявление по поводу экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair
Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг экстренной посадки в белорусском аэропорту самолета Ryanair. МИД РФ считает, что действия Белоруссии соответствовали международным нормам.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Отмечается, что истребитель ВВС Белоруссии подняли в воздух "для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости". Захарова напомнила, что рядом находится Белорусская АЭС.

Задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии, подчеркивается в комментарии Захаровой. При этом "вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ". Официальный представитель МИД напомнила, что подобного рода событий было не мало, но реакция Запада была другой.

МИД России призывает западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию.

Ранее Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолётом Ryanair.

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