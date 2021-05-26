Минск сообщил Москве о продлении срока содержания россиянки Софии Сапеги под стражей

Белоруссия официально уведомила Россию о продлении срока содержания Сапеги под стражей на 2 месяца, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вчера посольство РФ получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии. Такое решение принято в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний. В течение 10 дней ей предъявят официальные обвинения или отпустят на свободу.
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