Минск сообщил Москве о продлении срока содержания россиянки Софии Сапеги под стражей

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26 мая 2021, 17:08 Источник: ТАСС

Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Белоруссия официально уведомила Россию о продлении срока содержания Сапеги под стражей на 2 месяца, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вчера посольство РФ получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии. Такое решение принято в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний. В течение 10 дней ей предъявят официальные обвинения или отпустят на свободу.

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