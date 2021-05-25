Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала с данными сотрудников МВД Белоруссии

Россиянка Софья Сапега, которая ранее была задержана в Белоруссии, призналась, что является редактором Telegram-канала, в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
Софья Сапега в появившемся в сети ролике уточнила, что является гражданкой России, но в настоящий момент проживает в Вильнюсе. Девушка также подтвердила, что 23 мая она летела на одном самолете с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Ранее сегодня адвокат задержанной и арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович в рамках разговора с журналистами заявил, что с него взяли подписку о неразглашении.
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