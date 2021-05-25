Аргументы Недели В мире 13+

Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала с данными сотрудников МВД Белоруссии

, 21:23 Источник: РИА "Новости"

Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала с данными сотрудников МВД Белоруссии
Telegram, pixabay.com

Россиянка Софья Сапега, которая ранее была задержана в Белоруссии, призналась, что является редактором Telegram-канала, в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

Софья Сапега в появившемся в сети ролике уточнила, что является гражданкой России, но в настоящий момент проживает в Вильнюсе. Девушка также подтвердила, что 23 мая она летела на одном самолете с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Ранее сегодня адвокат задержанной и арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович в рамках разговора с журналистами заявил, что с него взяли подписку о неразглашении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Президент Российской Федерации Владимир Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по Западу, высказывавшему свои претензии на Арктический регион. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью