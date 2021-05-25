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Адвокат арестованной в Белоруссии Софьи Сапеги заявил, что с него взяли подписку о неразглашении

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Адвокат арестованной в Белоруссии Софьи Сапеги заявил, что с него взяли подписку о неразглашении
молоток судьи, pixabay.com

Адвокат задержанной и арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович в рамках разговора с журналистами вечером во вторник заявил, что с него взяли подписку о неразглашении.

Юрист подчеркнул, что ранее сегодня состоялся допрос Софьи. Россиянке было предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния.

Александр Филанович в разговоре с RT отметил, что следствие проводит ГУ Следственного комитета Республики Беларусь и добавил, что с него была взята подписка о неразглашении.

Напомним, гражданка РФ Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Девушка летела в самолете Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянка подозревается в совершении в период с августа по сентябрь минувшего года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

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