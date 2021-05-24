Сергей Лавров: Москва запросила консульский доступ к задержанной в Белоруссии россиянке

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24 мая 2021, 15:20

Сергей Лавров, MFA Russia/Twitter.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи сообщил, что российские власти уже связались с отцом россиянки Софии Сапега, задержанной в Минске, к ней также запросили консульский доступ.

Ранее СМИ сообщали, что власти Белоруссии, возможно, задержали девушку создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Она россиянка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает информацией о задержании. "По международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет", - добавил он.

Российское посольство в Минске сообщило, что проверит информацию о задержанной в Белоруссии россиянке.

В авиакомпании Ryanair оценили действия властей Белоруссии.

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