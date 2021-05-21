В Ростове-на-Дону перенесены последние звонки из-за объявленного траура

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21 мая 2021, 22:22

траур, фото: pixabay.com

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что из-за траура в области принято решение перенести запланированные на субботу последние звонки в школах на воскресенье 23 мая.

Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Логвиненко выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Семьи погибших в результате трагедии на очистных сооружениях под Таганрогом получат по 1 млн рублей.

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