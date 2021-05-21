Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим на очистных сооружениях в Ростовской области

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21 мая 2021, 21:33

фото: pixabay.com

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. В пятницу в Неклиновском районе Ростовской области в результате проведения работ на очистных сооружениях погибли 10 рабочих.

Голубев написал в Instagram: «Сегодня я подпишу документ об объявлении в Ростовской области траура завтра. Потери очень большие, люди находились при исполнении своих служебных обязанностей».

Глава региона добавил, что проводятся дополнительные работы, которые были не завершены. «Но проблем с обеспечением города Таганрога водой нет. Жители обеспечены водой. В течение 10–12 часов все работы будут доведены до завершения», - заверил Василий Голубев.

Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии.

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