СК РФ опубликовал видео с места гибели рабочих в Ростовской области

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21 мая 2021, 19:09

автомобиль СК РФ, фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии в Неклиновском районе Ростовской области, где в результате проведения работ на очистных сооружениях погибли 10 рабочих.

На записи следователи проводят следственные мероприятия и опрашивают очевидцев смертельного ЧП.

Основная причина гибели рабочих — несоблюдение техники безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. Заведено уголовное дело. 22 мая в Ростовской области объявлено днем траура по погибшим в аварии. Поисковые работы в коллекторе очистных сооружений под Таганрогом завершены.

Ранее знакомый пострадавшего под Таганрогом рабочего сообщил, что бригада работала без противогазов.

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