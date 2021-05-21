Уголовное дело завели после гибели рабочих в Ростовской области

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21 мая 2021, 15:34 Источник: РИА Новости

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка в пятницу, 21 мая. Было задействовано девять сотрудников, семь человек погибли.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"», - говорится в релизе СК РФ.

По данным следствия, в пятницу в ходе работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района отравились рабочие таганрогского муниципального предприятия «Управление Водоканал». Сейчас сотрудники правоохранительных органов рассматривают место происшествия, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Устанавливается точное число погибших.

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