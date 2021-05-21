В Ростовской области семь рабочих погибли после отравления на очистных сооружениях

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21 мая 2021, 13:56 Источник: ТАСС

фото: сайт МЧС РФ

СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе Ростовской области погибли семь рабочих.

Собеседник отметил, что в работах на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка было задействовано девять человек. Рабочие отравились газом в коллекторе. Судьба еще двух сотрудников пока неизвестна, ведутся поиски.

«На месте работает звено газодымозащитной службы», - пояснили в МЧС.

Кроме того, министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, что в таганрогскую больницу доставили еще пять человек, им оказывается медпомощь. Состояние пострадавших оценивается как различной степени тяжести.

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