Знакомый пострадавшего под Таганрогом рабочего сообщил, что бригада работала без противогазов

Знакомый одного из пострадавших в аварии в Ростовской области Дмитрий рассказал, что бригаде не выдали газоизмеритель и противогазы. "Скорее всего, на них всю вину и свалят", считает он.
Дмитрий отметил, что если откажешься работать, будешь лишен премии, а зарплата всего 20 000, на нее семью не прокормить. "Жаль ребят, в бригаде хорошие парни работали", — добавил он.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в соцсети, что в настоящий момент известно о 10 погибших на очистных сооружениях при взрыве метана. Восемь человек находятся в больнице, у двух очень тяжелое состояние. Шесть человек в реанимации. Спасательные работы продолжаются. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.