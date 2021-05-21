Знакомый пострадавшего под Таганрогом рабочего сообщил, что бригада работала без противогазов

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21 мая 2021, 16:51 Источник: Газета.ru

противогазы, фото: pixabay.com

Знакомый одного из пострадавших в аварии в Ростовской области Дмитрий рассказал, что бригаде не выдали газоизмеритель и противогазы. "Скорее всего, на них всю вину и свалят", считает он.

Дмитрий отметил, что если откажешься работать, будешь лишен премии, а зарплата всего 20 000, на нее семью не прокормить. "Жаль ребят, в бригаде хорошие парни работали", — добавил он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в соцсети, что в настоящий момент известно о 10 погибших на очистных сооружениях при взрыве метана. Восемь человек находятся в больнице, у двух очень тяжелое состояние. Шесть человек в реанимации. Спасательные работы продолжаются. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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