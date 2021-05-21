Семьям погибших в Ростовской области выплатят по миллиону рублей

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21 мая 2021, 20:28

гвоздики, фото: pixabay.com

Семьи погибших в результате трагедии на очистных сооружениях под Таганрогом получат по 1 млн рублей, заявил в эфире «Россия-24» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Все пострадавшие тяжелой и средней степени тяжести получат 400 тысяч рублей, легкой степени тяжести – 200 тысяч рублей. Окончательное решение об оказании матпомощи будет принято завтра 22 мая.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично будет контролировать оказание помощи пострадавшим, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

СК РФ опубликовал видео с места гибели рабочих в Ростовской области.

На очистных сооружениях поселка Дмитриадовка Ростовской области при взрыве метана погибли 10 человек. Восемь человек находятся в больнице, у двух очень тяжелое состояние. Шесть человек в реанимации.

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