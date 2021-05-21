Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: за рубежом отдыхают подпавшие под влияние пропаганды россияне

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21 мая 2021, 18:45 Источник: Znak.com

Дмитрий Чернышенко, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Граждане России в последние 20 лет стали чаще ездить на отдых за границу, поскольку подпали под влияние пропаганды, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на марафоне "Новое знание".

По словам чиновника, россиянам понравилась система "всё включено", и потому они стали ездить на заграничные курорты. Чернышенко отметил, что каждый год российскими туристами только по турам вывозится из России 35 млрд долларов. По его мнению, деньги надо оставлять на родине и ездить отдыхать только на российских землях. При этом вице-премьер отметил, что инфраструктура отечественной туристической отрасли пока оставляет желать лучшего, "хотя Сочи соответствует и даже превосходит".

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